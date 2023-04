Cinq blessés dans une attaque à la voiture-bélier à Jérusalem

JERUSALEM, 24 avril (Reuters) - Un Palestinien a précipité sa voiture dans la foule lundi dans une rue de Jérusalem, faisant cinq blessés avant d'être abattu par un passant, a annoncé la police israélienne. Le service ambulancier israélien Magen David Adom a dit avoir pris en charge cinq blessés, transférés ensuite dans des hôpitaux, dont un homme de 70 ans dans un état grave mais stable. S'exprimant au début d'une cérémonie en hommage aux soldats israéliens décédés, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a déclaré que le conducteur de la voiture, un Palestinien de Jérusalem-Est âgé de 30 ans, avait volontairement pris des civils pour cible. (Reportage Henriette Chacar ; Version française Kate Entringer)