Cinq Américains libérés par Téhéran après le dégel de fonds iraniens

Cinq Américains libérés par Téhéran après le dégel de fonds iraniens













(Actualisé tout du long, modifie dateline; photo/TV à disposition) par Andrew Mills DOHA, 18 septembre (Reuters) - Cinq Américains qui étaient détenus en Iran sont arrivés lundi à Doha au Qatar dans le cadre d'un échange de prisonniers entre Washington et Téhéran comprenant la libération de cinq Iraniens arrêtés par les Etats-Unis et le déblocage de fonds iraniens gelés, un accord rare entre les deux pays. Une source informée de la situation a déclaré à Reuters qu'un avion envoyé par le Qatar, médiateur dans ce dossier, avait quitté Téhéran avec à son bord les cinq ressortissants américains libérés, ainsi que deux de leurs proches, après que les deux camps ont reçu confirmation que six milliards de dollars de fonds iraniens gelés en Corée du Sud avaient été transférés sur des comptes à Doha. Reuters a constaté que l'avion avait atterri à l'aéroport international de Doha, où des représentants américains attendaient les ex-détenus. L'ambassadeur suisse en Iran était aussi à bord de l'appareil arrivé à Doha, a rapporté un journaliste de Reuters. Un avion affrété par le gouvernement américain doit désormais transporter les cinq ressortissants, qui ont la double nationalité iranienne, vers les Etats-Unis. Cet accord, conclu en août entre Washington et Téhéran après des mois de pourparlers au Qatar, permet la levée d'un point épineux dans les relations entre les deux pays ennemis. On ne sait toutefois pas si cela permettra d'apaiser des relations tendues à propos d'un éventail de sujets, qu'il s'agisse du programme nucléaire iranien, du soutien apporté par Téhéran à des mouvements armés dans la région, de la présence de soldats américains dans le Golfe ou encore des sanctions imposées par les Etats-Unis à l'Iran. LA FIN D'"ANNÉES D'AGONIE" "Aujourd'hui, cinq Américains innocents qui étaient emprisonnés en Iran reviennent finalement à la maison", a déclaré le président américain Joe Biden, ajoutant qu'ils allaient retrouver leurs proches après "des années d'agonie, d'incertitude et de souffrance". En parallèle, d'après un représentant américain, deux des cinq ressortissants iraniens libérés par les Etats-Unis sont arrivés au Qatar. Trois de ces détenus ont choisi de ne pas retourner en Iran. La télévision iranienne a rapporté que deux ressortissants iraniens étaient en route vers Téhéran. Plus tôt, un porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a fait savoir qu'un autre ex-détenu avait choisi de rester aux Etats-Unis et qu'un autre ressortissant allait se rendre vers un autre pays non précisé pour y retrouver sa famille. Un haut représentant de l'administration Biden a déclaré que l'accord sur les prisonniers ne changeait pas la relation conflictuelle de Washington avec Téhéran, tout en ajoutant que la porte était ouverte à la diplomatie sur la question du programme nucléaire iranien. S'exprimant devant des journalistes en ayant requis l'anonymat, il a déclaré que si les Etats-Unis voyaient "une opportunité, (ils) l'explorer(aient). Mais pour l'instant, il n'y a vraiment rien à dire". Illustrant sa volonté de garder une ligne dure à l'égard de l'Iran, Joe Biden a annoncé lundi des sanctions contre l'ancien président iranien Mahmoud Ahmadinejad et ses services du renseignement pour leur implication dans des "détentions illicites". L'opposition républicaine reproche au président démocrate, qui brigue une réélection en novembre 2024, de verser l'équivalent de rançons à l'Iran pour la libération de détenus américains. Des conseillers du président répondent qu'il s'agit de fonds iraniens et que le dégel permet seulement à Téhéran d'acheter des produits alimentaires et des médicaments, sous la supervision des Etats-Unis. (Reportage Andrew Mills à Doha, Elwely Elwelly à Dubaï et Hyonshee Shin à Seoul; version française Zhifan Liu et Jean Terzian, édité par Blandine Hénault et Bertrand Boucey)