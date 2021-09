Cinéma: Le Lion d'or de la Mostra de Venise attribué à un film français, "L'Evénement"

Crédit photo © Reuters

VENISE (Reuters) - La 78e Mostra de Venise a décerné samedi son "Lion d'or" au film de la Française Audrey Diwan, "L'Evénement", qui traite de l'avortement dans les années 60 en France.

L'oeuvre est adaptée du roman éponyme d'Annie Ernaux, paru en 2000, dans lequel la romancière raconte ses souvenirs d'une interruption volontaire de grossesse (IVG) en 1963, alors illégale en France.

Le Grand Prix du jury revient à "La Main de Dieu" de l'Italien Paolo Sorrentino, un récit autobiographique sur son enfance à Naples, à l'époque du "règne" de Diego Maradona.

Le "Lion d'argent" récompense la réalisatrice néo-zélandaise Jane Campion pour "The Power of the Dog", sa première oeuvre depuis neuf ans.

La Coupe Volpi de la meilleure actrice revient à Penelope Cruz pour son rôle dans "Madres paralelas" ("Mères parallèles") de l'Espagnol Pedro Almodovar. C'est l'acteur philippin John Arcilla qui remporte la Coupe Volpi de la meilleure interprétation masculine dans "On The Job : The Missing 8", d'Erik Matti.

(Reportage Silvia Aloisi, version française Sophie Louet)