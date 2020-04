Chute de 5,4% de la production industrielle US en mars

Crédit photo © Reuters

WASHINGTON (Reuters) - L'activité du secteur industriel aux Etats-Unis a baissé plus nettement encore qu'attendu en mars en raison de la fermeture de nombreuses usines pour lutter contre le coronavirus et la production manufacturière a subi sa chute la plus brutale depuis près de 75 ans, montrent les statistiques publiées mercredi par la Réserve fédérale.

La banque centrale a fait état d'une chute de 5,4% de la production industrielle globale le mois dernier alors que les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une baisse de 4,0%.

Le chiffre de février a en outre été revu à la baisse, à +0,5% contre +0,6% annoncé initialement.

Le recul de la production a atteint 6,3% dans l'industrie manufacturière, sa baisse la plus marquée depuis février 1946. Le consensus la donnait en recul de 3,2%.

Le taux d'utilisation des capacités de production est tombé à 70,3% dans l'industrie manufacturière contre 75% en février et à 72,7% dans l'ensemble de l'industrie contre 77%.

Tableau

(Lucia Mutikani, version française Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)