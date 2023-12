Christophe Galtier relaxé lors de son procès

Christophe Galtier relaxé lors de son procès













par Sebastien Salpietro (iDalgo) L'ancien entraîneur du PSG, Christophe Galtier a été relaxé par le tribunal correctionnel de Nice, ce jeudi 21 décembre. Il était poursuivi pour deux infractions : discrimination et harcèlement moral, principalement envers les joueurs musulmans, lors de son passage en tant que coach de l'OGC Nice. Quelques jours plus tôt, le procureur de la République de Nice avait requis une peine de prison d'un an avec sursis et 45 000 euros d'amende. L'affaire avait éclaté en mai 2022 lorsque des journalistes avaient reçu un mail du directeur général du club azuréen, Julien Fournier. Dans ce courriel, il déclarait que Christophe Galtier demandait, notamment, "moins de noirs et de musulmans dans l'équipe."