Christine Lagarde défend l'Union des marchés de capitaux

FRANCFORT, 17 novembre (Reuters) - L'Europe a besoin d'une union des marchés de capitaux, y compris d'un superviseur unique et d'une infrastructure de trading, pour financer sa numérisation et sa transition écologique, a déclaré vendredi Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne (BCE). "Il est évident que nous ne pouvons pas compter sur notre cadre actuel pour financer ces investissements", a-t-elle dit lors de la 33e édition de Congrès européen bancaire de Francfort. "Nous ne réussirons pas ces transitions si nous ne remettons pas l'Union des marchés de capitaux sur les rails", a-t-elle ajouté. (Reportage Francesco Canepa, version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)