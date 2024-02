Christian Dior reporte son défilé très attendu à Hong Kong

HONG KONG, 26 février (Reuters) - La marque de mode française Christian Dior a reporté son défilé à Hong Kong, prévu initialement en mars, a annoncé le gouvernement hongkongais lundi, sans préciser la raison de cette décision. "Nous venons de recevoir une notification de l'organisateur nous informant que l'événement sera reporté. En fait, les reports d'événements de grande envergure sont fréquents. Nous continuons à accueillir des événements de grande envergure à Hong Kong", a déclaré le gouvernement dans un courriel. Dior n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters sur les raisons du report du défilé. L'événement était très attendu par de nombreux acteurs du secteur du luxe, après le défilé très médiatisé de Louis Vuitton dirigé par le chanteur Pharrell Williams en novembre dernier. A lire aussi... Avant la pandémie, Hong Kong attirait les visiteurs chinois très dépensiers, ce qui lui avait permis de résister à la baisse de la demande mondiale pour les grands magasins multimarques et les marques de luxe. Mais la ville fait désormais face à la diminution du nombre de visiteurs chinois fortunés et à un tourisme plutôt tourné vers les lieux branchés, médiatisés sur le réseau social Instagram, que vers l'achat d'articles de marque coûteux. La montée en puissance de centres commerciaux concurrents comme l'île chinoise de Hainan, l'évolution des préférences des consommateurs et l'essor des achats en ligne ont fondamentalement modifié la demande de produits de luxe à Hong Kong et commencent à remodeler l'économie touristique de la ville, selon les experts du secteur. (Reportage Farah Master et Jessie Pang ; version française Gaëlle Sheehan, édité par Blandine Hénault)