Chine: Xi Jinping reconduit à la tête du Politburo pour un troisième mandat

par Yew Lun Tian

PÉKIN (Reuters) - Le président chinois Xi Jinping a été reconduit dimanche à la tête du Politburo, l'instance dirigeante du Parti communiste chinois (PCC), pour un troisième mandat, ce qui en fait le dirigeant chinois le plus puissant depuis Mao Zedong.

Le chef du Parti communiste à Shanghaï, Li Qiang, a suivi Xi Jinping sur la scène du Palais de l'Assemblée du peuple lors de la présentation du nouveau Politburo, ce qui laisse à penser qu'il pourrait succéder à Li Keqiang au poste de Premier ministre, que ce dernier doit quitter au mois de mars.

Cinq autres membres composent le nouveau Comité permanent du Politburo: Zhao Leji, Wang Huning, Cai Qi, Ding Xuexiang, et Li Xi.

Tous les membres du Politburo sont des fidèles de Xi Jinping, ce qui devrait permettre au président chinois de renforcer encore sa mainmise sur le pouvoir.

UNE ÉCONOMIE TRÈS RÉSILIENTE

Xi Jinping a vanté la résilience et le potentiel de l'économie chinoise lors d'un discours prononcé devant des dizaines de journalistes.

Le président chinois a par ailleurs expliqué que la Chine ouvrirait encore davantage ses portes, et que le développement du pays était inséparable de celui du monde.

Il a ajouté que le monde avait également besoin de la Chine, selon les médias officiels chinois.

Le président russe Vladimir Poutine a félicité Xi Jinping pour sa reconduction à la tête du Politburo.

""Les résultats du congrès du parti confirment pleinement votre haute autorité politique, ainsi que l'unité du parti que vous dirigez", a déclaré Vladimir Poutine à Xi Jinping, selon le site internet du Kremlin.

Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février, la Chine a adopté une ligne de conduite prudente, critiquant les sanctions occidentales contre Moscou mais s'abstenant d'approuver ou d'aider la campagne militaire russe.

(et Eduardo Baptista et Martin Quin Pollard, avec la contribution de Sumeet Chatterjee, rédigé par Tony Munroe; version française Camille Raynaud et Matthieu Protard)