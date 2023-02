Chine: Xi appelle à la levée des sanctions contre l'Iran

Chine: Xi appelle à la levée des sanctions contre l'Iran













Crédit photo © Reuters

PÉKIN (Reuters) - Le président chinois Xi Jinping et son homologue iranien, Ebrahim Raïssi, ont appelé jeudi à la levée des sanctions contre l'Iran dans le cadre de l'accord international, actuellement au point mort, encadrant son programme nucléaire. Xi Jinping a également accepté une invitation d'Ebrahim Raïssi à se rendre en Iran, ont annoncé les deux dirigeants dans une déclaration conjointe au dernier jour d'une visite d'État de trois jours du président iranien en Chine. La dernière visite de Xi Jinping en Iran remonte à 2016. Dans leur déclaration, les deux dirigeants ont appelé à la mise en œuvre de l'accord sur le nucléaire iranien de 2015, en vertu duquel l'Iran est convenu avec plusieurs pays, dont les États-Unis et la Chine, de limiter son programme nucléaire en échange d'un allégement des sanctions économiques. Le Plan d'action global commun (PAGC, ou JCPoA en anglais) conclu à Vienne a par la suite été dénoncé par le président américain Donald Trump en 2018 et des sanctions ont de nouveau été imposées à l'Iran, qui s'est affranchi progressivement de ses engagements. "Toutes les sanctions pertinentes devraient être entièrement levées de manière vérifiable afin de promouvoir la mise en œuvre complète et efficace", ont déclaré les deux chefs d'État. La Chine et l'Iran ont souligné que la levée des sanctions et la garantie pour l'Iran d'obtenir des avantages économiques étaient des éléments importants de l'accord. "La Chine s'oppose fermement à l'ingérence de forces extérieures dans les affaires intérieures de l'Iran et à l'atteinte à la sécurité et à la stabilité de l'Iran", ajoute le communiqué. (Reportage Liz Lee et Bernard Orr ; avec la contribution de Ryan Woo ; version française Camille Raynaud et Augustin Turpin, édité par Jean-Stéphane Brosse)