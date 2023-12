Chine : Visite d'une délégation nord-coréenne pour parler coopération

SEOUL, 16 décembre (Reuters) - Une délégation diplomatique nord-coréenne est en visite en Chine pour des discussions sur le renforcement de la coopération entre les deux pays, ont annoncé samedi les médias d'État nord-coréens, alors que Pyongyang ouvre lentement ses frontières et reprend le commerce avec ses voisins après la pandémie de COVID-19. Le vice-ministre nord-coréen des affaires étrangères Pak Myong Ho et son homologue Sun Weidong ont discuté vendredi du renforcement de la coopération stratégique et des relations bilatérales, a indiqué KCNA dans un communiqué, sans donner de détails. Les références à des responsables nord-coréens se rendant en Chine pour discuter publiquement de questions politiques sont rares depuis janvier 2020, date à laquelle la Corée du Nord a fermé ses frontières pour freiner la propagation du COVID. Le voyage du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un pour rencontrer le président russe Vladimir Poutine, en septembre, était sa première visite à l'étranger depuis l'avant-pandémie. (Reportage Joyce Lee ; rédigé par William Mallard, version française Benjamin Mallet)