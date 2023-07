Chine : Une attaque à l'arme blanche dans une école maternelle fait 6 morts

(Reuters) - Un homme âgé de 25 ans est suspecté d'avoir mené lundi une attaque dans une école maternelle de la province chinoise du Guangdong, dans le comté de Lianjiang, faisant six morts et un blessé, et déclenchant une vague d'inquiétude concernant la violence à l'encontre des enfants à l'école. Le suspect a été arrêté et une enquête est en cours, selon la police. Il s'agirait d'une attaque à l'arme blanche et des adultes et des enfants figurent parmi les victimes, ont rapporté des médias locaux. Cette attaque a suscité des débats intenses sur le réseau social chinois Weibo et certains utilisateurs ont réclamé que le suspect soit condamné à mort. "C'est scandaleux de faire ça à des enfants qui n'ont aucun pouvoir. Combien de familles seront détruites ? Je suis pour la peine de mort", écrivait un utilisateur de Weibo. D'autres ont remis en question la sécurité dans les écoles, compte tenu d'attaques similaires survenues par le passé. Si les crimes violents sont rares en Chine, en raison des mesures de sécurité strictes, plusieurs agressions à l'arme blanche ont été commises dans des écoles maternelles ces dernières années. En août 2022, trois personnes ont été tuées et six blessées lors d'une attaque au couteau dans une école maternelle de la province du Jiangxi. En 2021, un homme a tué deux enfants et en a blessé 16 dans une école maternelle de la région du Guangxi, dans le sud-ouest du pays. Ces attaques soulignent également les problèmes de santé mentale, souvent ignorés en Chine en raison de la stigmatisation sociale. Les experts estiment que la pandémie de COVID-19 a été un facteur majeur contribuant à l'augmentation des problèmes de santé mentale. (Rédaction de Pékin; version française Jean Terzian et Dina Kartit, édité par Kate Entringer)