Chine : Un incendie dans un immeuble de bureaux fait 19 morts

Crédit photo © Reuters

PÉKIN (Reuters) - Dix-neuf personnes ont été tuées dans un incendie qui s'est déclaré dans un immeuble de bureaux situé dans le Shanxi, dans le nord-est de la Chine, ont annoncé jeudi les médias officiels chinois. L'incendie s'est déclaré à 06h50 heure locale dans un immeuble de quatre étages de l'entreprise Yongju Coal Industry. La chaîne de télévision publique China Central Television avait tout d'abord rapporté que 11 personnes avaient péri dans l'incendie et qu'au moins 51 autres avaient été blessées. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes du sinistre. Plusieurs accidents se sont produits ces derniers mois dans des mines de charbon en Chine, provoquant des fermetures pour des inspections portant sur leur sécurité. (Reportage Colleen Howe; version française Camille Raynaud)