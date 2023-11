Chine : Un haut responsable pour mener les discussions sur le nucléaire avec les USA

Chine : Un haut responsable pour mener les discussions sur le nucléaire avec les USA













PEKIN, 2 novembre (Reuters) - Un haut responsable du département chinois du Contrôle des armements sera chargé de mener les discussions sur le nucléaire entre la Chine et les Etats-Unis, a annoncé jeudi le ministère chinois des Affaires étrangères. "La semaine prochaine à Washington, la Chine et les Etats-Unis tiendront des discussions sur le contrôle des armes et la non-prolifération à des niveaux de direction générale", a déclaré le porte-parole Wang Wenbin, qui n'a pas dévoilé l'identité du responsable. La Chine et les Etats-Unis vont échanger et dialoguer sur un large éventail de questions, notamment la mise en oeuvre des traités internationaux de contrôle des armements. Ces discussions interviendront quelques jours après la rencontre entre le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi et des dirigeants américains, qui ont accepté de mener une série de consultations dans un futur proche. Wang Yi a également tenu une discussion avec Joe Biden, une "bonne occasion" de maintenir les lignes de communication ouvertes entre les deux rivaux géopolitiques, selon la Maison blanche. (Reportage par Laurie Chen; version française Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)