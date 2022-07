Chine: Un ancien ministre de la justice admet avoir reçu des millions de dollars de pots-de-vin

PÉKIN (Reuters) - Un ancien ministre chinois de la Justice qui avait adopté une ligne dure en matière d'application de la loi a admis avoir accepté des pots-de-vin pour un montant total de plus de 117 millions de yuans (17,3 millions de dollars), a déclaré un tribunal chinois jeudi.

Le procès de Fu Zhenghua, 67 ans, s'est ouvert jeudi devant le tribunal populaire intermédiaire de Changchun, dans la province de Jilin, plus de trois mois après l'arrestation de l'ancien fonctionnaire, soupçonné d'avoir accepté des pots-de-vin et d'avoir "contourné la loi à des fins personnelles".

Il a reconnu ses actes et exprimé des remords, a déclaré le tribunal dans un communiqué.

L'arrestation et le procès de Fu font suite à une enquête lancée l'année dernière par la Commission centrale d'inspection de la discipline, le principal organe de surveillance anti-corruption de la Chine. Fu a été exclu du Parti communiste chinois et de la fonction publique pour avoir enfreint la discipline et les règles du parti, a rapporté l'agence de presse Xinhua en mars.

Le président Xi Jinping a lancé en 2020 une campagne de purges de l'appareil de sécurité intérieure chinois afin de s'assurer que la police, les procureurs et les juges sont "absolument loyaux, absolument purs et absolument fiables".

