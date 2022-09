Chine: Séisme dans le Sichuan, plus de 40 morts

PÉKIN (Reuters) - Un séisme de magnitude 6,8 survenu lundi dans la province chinoise du Sichuan a fait plus de 40 morts, affectant également la ville de Chengdu et d'autres provinces.

Quarante-six personnes sont mortes dans le séisme, rapporte l'agence de presse officielle chinoise Chine nouvelle, citant les autorités provinciales.

Des routes et maisons proches de l'épicentre ont été endommagées par des glissements de terrain, tandis que les communications ont été interrompues en certains endroits, selon la télévision d'État.

Selon le Centre chinois des réseaux sismiques, l'épicentre du séisme, le plus fort enregistré dans la région depuis 2017, se trouve à Luding, une ville située à environ 226 km au sud-ouest de Chengdu.

Environ 40.000 foyers ont été privés d'électricité, aucun dégât n'a toutefois été signalé dans les centrales hydroélectriques et sur les barrages situés à 50 kilomètres de l'épicentre.

Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent des gens se précipitant hors des bâtiments.

Le séisme a également été ressenti dans les provinces du Yunnan, du Shaanxi et du Guizhou, à des centaines de kilomètres de l'épicentre, rapportent les médias d'État.

Le Sichuan, zone sismique, avait été frappé en mai 2008 par un séisme de magnitude 8 qui avait fait quelque 70.000 morts.

(Reportage bureau de Pékin ; version française Diana Mandiá et Augustin Turpin et Camille Raynaud, édité par Sophie Louet et Nicolas Delame)