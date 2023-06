Chine : Recul des exportations en mai en raison de la faiblesse de la demande

PÉKIN (Reuters) - Les exportations chinoises se sont fortement contractées en mai et les importations ont décliné plus lentement que prévu, montrent des données publiées mercredi par les douanes chinoises. Après avoir dépassé les attentes au premier trimestre, l'économie chinoise fait désormais face à un ralentissement de la production industrielle, alors que la faiblesse de la demande mondiale persiste. Les exportations ont reculé le mois dernier de 7,5% sur un an, en raison de la faiblesse de la demande mondiale pour les biens produits en Chine, après avoir progressé de 8,5% avril. Les analystes interrogés par Reuters anticipaient une baisse de 0,4% en mai. Les importations se sont contractées en mai de 4,5% en rythme annuel, un chiffre toutefois supérieur aux attentes des analystes qui anticipaient une baisse de 8,0%, après un déclin de 7,9% le mois précédent. "La faiblesse des exportations confirme que la Chine doit s'appuyer sur la demande intérieure alors que l'économie mondiale ralentit", a déclaré Zhiwei Zhang, économiste en chef chez Pinpoint Asset Management. "La pression s'accentue sur le gouvernement pour qu'il stimule la consommation intérieure durant le reste de l'année, car la demande mondiale devrait continuer à s'affaiblir au second semestre." (Reportage Joe Cash; version française Camille Raynaud)