Chine : Record de température à Pékin

Chine : Record de température à Pékin













Crédit photo © Reuters

PEKIN (Reuters) - La ville de Pékin a émis vendredi une alerte rouge, le niveau le plus élevé, pour forte chaleur, alors que la capitale chinoise et plusieurs villes du pays enregistrent des records de température. Le mercure a atteint 40 degrés Celsius à Pékin à 13H30 heure locale vendredi, selon l'observatoire météorologique de la municipalité de Pékin. "C'est la première fois depuis la création de l'observatoire qu'il y a eu de fortes températures de plus de 40oC deux jours de suite", a affirmé le chef météorologiste de l'institution, Zhang Yingxin, lors d'un point presse. L'observatoire a été fondé en 1951. Jeudi, la température était de 41oC, record pour un mois de juin, surpassant le précédent qui datait de 1961. La Chine dispose d'un système d'alerte météorologique à quatre grades : rouge, orange, jaune et bleu. Une alerte rouge signifie que la température va dépasser les 40oC dans les prochaines 24 heures. L'Administration chinoise de météorologie a annoncé jeudi s'attendre à ce que les fortes températures persistent dans la majeure partie du nord du pays pour les huit à dix prochains jours. Les autorités ont mis en garde vendredi sur les conséquences pour la santé de ces températures élevées et conseillé aux habitants de boire au moins 1,5 litre d'eau par jour et de limiter leurs activités en extérieur. (Reportage par Ryan Woo et Casey Hall; version française Zhifan Liu, édité par Blandine Hénault)