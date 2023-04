Chine : Rebond inattendu des exportations en mars

PÉKIN (Reuters) - Les exportations de la Chine ont rebondi de manière inattendue en mars mais cette amélioration reflète en partie le rattrapage de commandes non honorées après les perturbations liées au COVID-19 l'année dernière, mettent en garde les analystes. Les exportations ont grimpé le mois dernier de 14,8% sur un an, après avoir reculé de 6,8% en janvier-février, montrent des données publiées jeudi par les douanes chinoises, et alors que le consensus Reuters ressortait à -7,0%. Les importations ont reculé en mars de 1,4% en rythme annuel, un chiffre toutefois supérieur aux attentes des analystes qui anticipaient une baisse de 5,0% après -10,2% en janvier-février. "La vague d'épidémie de COVID en décembre et janvier a probablement épuisé les stocks des usines. Maintenant que les usines tournent à plein régime, elles ont rattrapé les commandes cumulées du passé", a déclaré Zhiwei Zhang, économiste en chef chez Pinpoint Asset Management. "Il est peu probable que la forte croissance des exportations se maintienne étant donné les faibles perspectives macroéconomiques mondiales", a-t-il ajouté. Lv Daliang, porte-parole de l'Administration générale des douanes, a attribué la hausse des exportations à la vigueur de la demande de véhicules électriques, d'équipements photovoltaïques et de batteries au lithium. "L'atonie de la demande extérieure et les facteurs géopolitiques poseront de plus grands défis au développement commercial de la Chine", a-t-il cependant averti. Les importations ont chuté moins que prévu en raison des achats de produits agricoles, en particulier de soja. Les bonnes performances de la Chine contrastent avec celles d'autres exportateurs asiatiques, tels que la Corée du Sud et le Vietnam, qui ont tous deux vu leurs exportations baisser au cours des premiers mois de l'année. "Nous ne sommes pas convaincus que ce rebond sera durable étant donné les perspectives toujours sombres de la demande étrangère", observent toutefois les analystes de Capital Economics dans une note. (Reportage Joe Cash et Ellen Zhang; version française Camille Raynaud et Kate Entringer, édité par Jean-Stéphane Brosse)