Chine : Rebond inattendu de l'activité manufacturière en août

Crédit photo © Reuters

PEKIN (Reuters) - L'activité manufacturière en Chine a rebondi de manière inattendu en août, montre une enquête privée publiée vendredi, alors que l'offre, la demande intérieure et l'emploi se sont améliorés, laissant supposer que les efforts de Pékin pour relancer la croissance économique portent leurs fruits. L'indice PMI du secteur manufacturier calculé par Caixin/S&P Global s'est établi à 51,0 en août, contre 49,2 le mois précédent, revenant au-delà du seuil de 50 qui sépare contraction et expansion de l'activité. Il s'agit d'un nombre supérieur au consensus, qui ressortait à 49,3, et d'un pic depuis février dernier. Si ce rebond surprend, l'enquête offre un tableau mitigé de l'état du secteur, au lendemain d'une enquête officielle selon laquelle l'activité manufacturière s'est contractée en août pour un cinquième mois consécutif. Caixin sonde quelque 650 entreprises privées et publiques tournées principalement vers l'export, se situant dans des régions côtières, tandis que l'enquête officielle se base sur 3.200 firmes à travers le pays. Les groupes manufacturiers ont fait état d'une hausse de la production et d'une hausse des nouvelles commandes grâce à une demande plus solide, indique l'enquête Caixin. Les nouvelles commandes à l'export ont en revanche poursuivi leur déclin. (Reportage Ellen Zhang et Ryan Woo; version française Jean Terzian)