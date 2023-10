Chine : Rebond du titre Evergrande à la reprise de sa cotation

HONG KONG (Reuters) - Le groupe immobilier chinois en difficulté China Evergrande, dont l'action était suspendue depuis jeudi, a fini mardi sur un bond de 28,13% à la reprise de sa cotation à la Bourse de Hong Kong. Dans des échanges volatils, Evergrande a pris jusqu'à 42% en séance, quelques jours après que le groupe a déclaré que son fondateur, le milliardaire Hui Ka Yan, faisait l'objet d'une enquête pour des délits non précisés et avait été placé sous surveillance policière. "La reprise de la cotation a peut-être alimenté des spéculations sur des progrès dans la restructuration (de la dette)", a déclaré Linus Yip, chef stratège chez First Shanghai Securities. La société, dont la dette est la plus élevée au monde, a perdu environ les trois quarts de sa valeur en Bourse depuis le mois d'août et est empêtrée dans une série de crises depuis que ses difficultés financières ont été rendues publiques en 2021. Reuters a rapporté le mois dernier qu'un important groupe de créanciers prévoyaient de se joindre à une requête de liquidation judiciaire déposée contre le promoteur immobilier s'il ne soumettait pas un nouveau plan de restructuration de sa dette d'ici octobre. Evergrande doit être entendu à ce sujet le 30 octobre. (Reportage Donny Kwok, rédigé par Anne Marie Roantree, version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)