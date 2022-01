Chine: Rebond de l'activité manufacturière en décembre, selon Caixin

PEKIN (Reuters) - L'activité manufacturière en Chine a progressé en décembre à son rythme le plus élevé en six mois, portée par une accélération de la production et un allègement des pressions inflationnistes, montrent les résultats publiés mardi d'une enquête privée, mais l'état du marché du travail a alimenté les incertitudes.

L'indice PMI manufacturier calculé par Caixin/Markit s'est établi le mois dernier à 50,9, soit un pic depuis juin 2021, après 49,9 en novembre. Le consensus ressortait à 50, soit le seuil qui sépare contraction et expansion de l'activité.

D'après l'enquête, la production industrielle a progressé en décembre à un rythme sans précédent en un an, alors que le gouvernement chinois a pris des mesures pour favoriser l'approvisionnement en matières premières et stabiliser les prix, dont la flambée pesait sur les entreprises industrielles.

Mais elle montre aussi que les nouvelles commandes à l'exportation ont de nouveau décliné, certes à un rythme moins élevé qu'en novembre, tandis qu'un indice de l'emploi est resté en territoire négatif pour s'établir à un plus bas depuis février dernier.

