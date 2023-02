Chine : Rebond de l'activité des services en janvier !

Chine : Rebond de l'activité des services en janvier !













Crédit photo © Reuters

PEKIN (Reuters) - L'activité dans le secteur des services en Chine a progressé pour la première fois en cinq mois en janvier, sous l'effet du rebond de la consommation et des voyages à la suite de la levée des strictes mesures anti-COVID, montre une enquête privée publiée vendredi, qui fait état d'un regain de la confiance des dirigeants du secteur à un pic de près de 12 ans. L'indice PMI des services calculé par Caixin/S&P Global a progressé le mois dernier à 52,9 après 48,0 en décembre, s'établissant pour la première fois en cinq mois au-dessus du seuil de 50 qui sépare contraction et expansion de l'activité. Ces résultats font écho à ceux, publiés plus tôt cette semaine, d'une enquête officielle plus large, renforçant l'idée d'un rebond solide de l'activité dans la deuxième économie mondiale après des couacs lors de la réouverture post-COVID. Pékin a subitement abandonné en décembre sa politique "zéro-COVID", permettant ainsi aux célébrations du Nouvel An lunaire de se dérouler sans confinement ni restrictions sanitaires pour la première fois en trois ans - un coup de pouce majeur pour l'activité du secteur du tourisme notamment. (Reportage Liangping Gao et Ryan Woo; version française Jean Terzian)