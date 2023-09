Chine : Ralentissement de l'activité du secteur des services-PMI Caixin

Chine : Ralentissement de l'activité du secteur des services-PMI Caixin













PEKIN, 5 septembre (Reuters) - L'activité du secteur des services en Chine a progressé en août à son rythme le plus faible en huit mois, montre une enquête privée publiée mardi, alors que la faiblesse de la demande a continué de peser, en dépit de mesures de stimulus qui n'ont pas suffi à relancer la consommation. L'indice PMI des services calculé par Caixin/S&P Global a reculé le mois dernier à 51,8, contre 54,1 en juillet, soit un plus bas depuis décembre dernier lorsque les mesures de confinement contre le COVID-19 étaient encore en vigueur. Il s'est toutefois maintenu au-delà du seuil de 50 séparant contraction et expansion de l'activité. Ces données s'inscrivent dans la lignée des résultats de l'enquête officielle publiés la semaine dernière. Le ralentissement du secteur des services continue de peser sur la deuxième économie mondiale, même si le secteur manufacturier a battu les attentes et affiché une croissance le mois dernier, d'après l'enquête officielle et celle de Caixin. L'indice PMI composite calculé par Caixin/S&P s'est replié en août à 51,7, contre 51,9 le mois précédent, restant toutefois en territoire expansionniste pour un huitième mois consécutif. (Reportage Ellen Zhang et Ryan Woo; version française Jean Terzian)