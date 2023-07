Chine : Ralentissement de l'activité dans le secteur des services en juin-Caixin

Chine : Ralentissement de l'activité dans le secteur des services en juin-Caixin













Crédit photo © Reuters

PÉKIN (Reuters) - L'activité dans le secteur des services en Chine a progressé à son rythme le plus lent en cinq mois en juin, montre mercredi une enquête privée, le ralentissement de la demande pesant sur la reprise économique après la pandémie de COVID-19. L'indice PMI des services calculé par Caixin/S&P Global s'est établi à 53,9 le mois dernier, contre 57,1 en mai, soit au-dessus du seuil de 50 séparant contraction et expansion de l'activité. Il s'agit toutefois de son plus bas niveau depuis le mois de janvier. Les données publiées la semaine dernière par le Bureau national de la statistique (BNS) ont montré une baisse similaire de l'indice PMI officiel des services. Après avoir progressé a un rythme plus rapide qu'attendu au premier trimestre, l'économie chinoise s'est essoufflée sur la période avril-juin en raison de l'aggravation de la déflation, du taux de chômage élevé chez les jeunes et de la faiblesse de la demande extérieure. L'activité commerciale et les nouvelles commandes ont progressé à un rythme nettement plus lent en juin par rapport au mois de mai. La croissance des nouvelles exportations a également ralenti, tout en conservant un rythme soutenu. Les entreprises du secteur ont signalé une forte augmentation des coûts des intrants à la fin du deuxième trimestre, le taux d'inflation ayant peu changé par rapport à mai, tandis que les prix facturés par les prestataires de services ont légèrement augmenté en juin. Le taux de création d'emplois dans le secteur des services a également augmenté pour atteindre son plus haut niveau depuis trois mois, mais il est resté modéré dans l'ensemble. L'indice PMI composite calculé par Caixin/S&P, qui réunit l'activité du secteur manufacturier et celle du secteur des services, a reculé à 52,5 en juin, contre 55,6 le mois précédent. (Reportage Ellen Zhang et Ryan Woo; version française Camille Raynaud)