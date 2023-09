Chine : Production industrielle et ventes au détail supérieures aux attentes

PEKIN, 15 septembre (Reuters) - La croissance de la production industrielle et des ventes au détail en Chine ont accéléré en août, montrent vendredi des données officielles, laissant à penser que la série de mesures déployées par Pékin pour soutenir le rétablissement fébrile de l'économie pourraient avoir commencé à porter leurs fruits. D'après les données communiquées par le Bureau national des statistiques (BNS), la production industrielle a progressé le mois dernier de 4,5% en rythme annuel, après une croissance de 3,7% en juillet, alors que le consensus ressortait à +3,9%. Il s'agit de sa plus importante hausse depuis avril dernier. Les ventes au détail, un indicateur important de la consommation, ont aussi connu une accélération en août, portées par les voyages estivaux, avec une hausse de 4,6% contre 2,5% le mois précédent. Les analystes anticipaient en moyenne une progression de 3%. Elles marquent ainsi leur plus forte croissance depuis mai dernier. (Reportage Albee Zhang, Ellen Zhang et Joe Cash; version française Jean Terzian)