Chine : Production industrielle et ventes au détail ressortent inférieures aux attentes

PEKIN, 15 juin (Reuters) - La production industrielle et les ventes au détail en Chine ont progressé en mai à leur rythme le plus lent depuis février, sous l'effet de la faiblesse des demandes domestique et étrangère, montrent des données officielles publiées jeudi, accentuant la pression sur Pékin pour soutenir le rebond économique. D'après les données du Bureau national de la statistique (BNS), la production industrielle chinoise a progressé le mois dernier de 3,5% sur un an, contre un consensus qui ressortait à +3,6% après une hausse de 5,6% en avril. Les ventes au détail ont elles bondi de 12,7% en mai en rythme annuel, mais ont déçu alors que les analystes anticipaient en moyenne une progression de 13,6% après +18,4% le mois précédent. (Reportage Albee Zhang, Ellen Zhang et Kevin Yao; version française Jean Terzian)