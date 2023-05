Chine : Production industrielle et ventes au détail inférieures aux attentes

PEKIN, 16 mai (Reuters) - La production industrielle et les ventes au détail en Chine ont accéléré en avril mais de manière moins importante qu'anticipé, montrent des données officielles publiées mardi. D'après le Bureau national des statistiques, la production industrielle a progressé le mois dernier de 5,6% sur un an, une croissance nettement inférieure au consensus qui ressortait à +10,9% mais tout de même en accélération en rythme mensuel (+3,9% en mars). Il s'agit de sa plus importante hausse depuis septembre 2022, une donnée à toutefois relativiser compte-tenu de la contraction de l'activité provoquée en avril 2022 par le confinement de la ville de Shanghai, important pôle commercial. Les données du BNS indiquent que les ventes au détail ont bondi de 18,4% le mois dernier, contre un consensus de +21,0% après une hausse de 10,6% en mars. Il s'agit de leur plus forte progression depuis mars 2021. (Reportage Albee Zhang, Ellen Zhang et Joe Cash; version française Jean Terzian)