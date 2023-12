Chine : Pénurie de chauffage dans la province du Henan, frappée par une vague de froid

PEKIN, 24 décembre (Reuters) - Plusieurs villes de la province du Henan, dans le centre de la Chine, sont confrontées à une pénurie de chauffage alors qu'une vague de froid a balayé une grande partie de la région. L'un des principaux fournisseurs d'énergie thermique de Jiaozuo, une ville du Henan, est confronté à une panne de ses chaudières. La société énergétique JiaoZuo WanFang Aluminum Manufacturing s'efforce de réparer la panne et prévoit de reprendre l'approvisionnement le 26 décembre, ont rapporté les médias d'État dimanche, sans préciser le nombre de chaudières concernées. La ville va suspendre l'approvisionnement en chauffage de la plupart des entreprises, à l'exception des services essentiels tels que les hôpitaux et maisons de retraite, afin de donner la priorité aux particuliers. Toutefois, certains complexes résidentiels seront encore affectés pendant la période de maintenance, ajoutent les médias. Par ailleurs, les villes de Puyang et Pingdingshan, également situées dans le Henan, ont déjà suspendu l'approvisionnement en chauffage des bâtiments gouvernementaux. Selon les prévisions météorologiques, les températures dans ces trois villes devraient atteindre des niveaux inférieurs à zéro dimanche. Dans plusieurs autres parties du Henan, les températures devraient chuter à moins 15 Co au cours du week-end, a déclaré samedi l'autorité météorologique de la province. De l'air chaud devrait par la suite circuler du nord au sud du pays et faire grimper les températures. (Reportage Ella Cao, Siyi Liu et Ryan Woo ; version française Kate Entringer)