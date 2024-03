Chine : Objectif de croissance du PIB autour de 5% en 2024, "comme en 2023"

Chine : Objectif de croissance du PIB autour de 5% en 2024, "comme en 2023"













PEKIN, 5 mars (Reuters) - La Chine a fixé autour de 5% l'objectif de croissance du produit intérieur brut (PIB) national pour cette année, comme en 2023 et conforme aux attentes des analystes, montre un rapport de travail officiel que Reuters a pu consulter mardi, alors que s'ouvre la session plénière annuelle du Parlement. Le rapport de travail, que doit présenter le Premier ministre Li Qiang aux parlementaires cette semaine, fixe les objectifs économiques et sociaux annuels de Pékin. En 2023, l'économie chinoise a progressé de 5,2% mais est restée très dépendante des investissements publics, alimentant les doutes sur sa capacité à conserver sur le long terme un tel niveau de croissance. D'après des analystes, l'objectif de Pékin sera plus difficile à atteindre en 2024 qu'en 2023, année qui avait bénéficié du creux économique lié au COVID en 2022. (Reportage du bureau de Pékin; version française Jean Terzian)