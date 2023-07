Chine: Nouvelles mesures pour stimuler les ventes de voitures et de produits électroniques

PÉKIN (Reuters) - Les autorités chinoises ont annoncé vendredi des mesures visant à stimuler les ventes d'automobiles et de produits électroniques afin de soutenir une économie aux prises avec une reprise post-COVID qui tarde à se concrétiser. Les régions seront encouragées à augmenter les quotas annuels d'achat de voitures et des efforts seront faits pour soutenir les ventes de véhicules d'occasion, selon une déclaration publiée par 13 agences gouvernementales, dont la Commission nationale pour le développement et la réforme, l'organe de planification économique de la Chine. Dans un contexte de ralentissement de la reprise économique après la pandémie de COVID-19, les autorités ont identifié le secteur automobile comme un levier pour soutenir la croissance, prolongeant de manière inattendue le mois dernier jusqu'en 2027 une exonération fiscale sur l'achat de véhicules dits à énergie nouvelle (NEV). La demande intérieure est restée toutefois faible et le premier marché automobile mondial est aux prises avec une guerre des prix déclenchée par Tesla en janvier, qui s'est depuis étendue à plus de 40 marques. En mars, l'association chinoise des constructeurs automobiles (CAAM) a exhorté l'industrie automobile et les autorités à limiter les réductions de prix pour assurer un développement stable du secteur. "Les localités ne doivent pas mettre en oeuvre des politiques protectionnistes et éviter une concurrence vicieuse", dit la déclaration publiée vendredi. Dans une autre déclaration concernant la vente de produits électroniques, il est indiqué que les autorités devraient encourager les instituts de recherche scientifique et les entités du marché à appliquer activement la technologie chinoise d'intelligence artificielle (IA) pour améliorer les niveaux d'intelligence des produits électroniques. Ces nouvelles annonces, semblables à celles présentées ces derniers mois, n'ont pas enthousiasmé le marché, qui a été déçu par la faible croissance de la Chine au deuxième trimestre et s'attendait à des mesures de relance plus importantes. (Reportage Qiaoyi Li, Liz Lee et Brenda Goh ; avec la contribution de Jason Xue ; version française Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)