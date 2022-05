Chine : Nouvelles mesures de soutien à l'économie

PÉKIN (Reuters) - La Chine va adopter un nouveau train de mesures ciblées afin de relancer son économie, a déclaré lundi le gouvernement, cité par la télévision d'État.

"A l'heure actuelle, la pression à la baisse sur l'économie continue d'augmenter, ce qui est difficile pour de nombreuses activités", a-t-il indiqué à l'issue d'une réunion ordinaire.

L'économie chinois est pénalisée par les mesures de confinement draconiennes mises en oeuvre par les autorités chinoises pour endiguer la pandémie de COVID-19.

Pékin accordera des crédits d'impôt à un plus grand nombre de secteurs et augmentera les réductions d'impôt annuelles de plus de 140 milliards de yuans (19,78 milliards d'euros) pour les porter à 2.640 milliards de yuans, selon le gouvernement.

La Chine compte également réduire les taxes sur l'achat de certains véhicules particuliers, pour un montant de 60 milliards de yuans, ont rapporté les médias d'Etat.

Les autorités vont reporter à la fin de cette année le paiement des cotisations sociales par les PME, les particuliers et certains secteur très touchés, y compris les cotisations retraites, a précisé le gouvernement.

Les banques vont également accorder des délais pour le remboursement de certains prêts, y compris les prêts automobiles et les prêts à la consommation.

Le gouvernement s'est également engagé à augmenter la fréquence des vols nationaux et internationaux.

Le Politburo avait annoncé en avril des mesures pour aider les industries et les petites entreprises touchées par le COVID-19, pour stimuler l'investissement et accélérer la construction d'infrastructures.

(Reportage Kevin Yao et le bureau de Pékin; version française Federica Mileo, édité par Kate Entringer et Jean-Michel Bélot)