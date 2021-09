Chine : Nouvelles contaminations dans le Fujian, alertes sur les déplacements

Crédit photo © Reuters

par Ryan Woo, Roxanne Liu et Liangping Gao

PÉKIN (Reuters) - La résurgence des cas de COVID-19 dans la province du Fujian, qui a enregistré 152 nouvelles contaminations locales en 5 jours, a poussé plusieurs villes chinoises à émettre des avertissements aux voyageurs à l'orée d'une saison touristique importante.

Ces recommandations surviennent avant la semaine de vacances correspondant à la fête nationale chinoise, le 1er octobre, une période très touristique, et la fête de la mi-automne la semaine prochaine.

La Commission nationale de la santé a déclaré mercredi que 50 nouvelles infections locales avaient été recensées en Chine le 14 septembre, contre 59 la veille.

Si toutes ces nouvelles contaminations se situent dans la province côtière du Fujian, plusieurs provinces et villes chinoises aux quatre coins du pays ont conseillé aux habitants de rester chez eux pendant ces périodes de vacances ou d'éviter tout déplacement inutile hors des villes.

Wenzhou, dans la province du Zhejiang, au nord du Fujian, a quant à elle décidé de fermer les lieux de loisirs en intérieur pendant deux semaines.

Pour Zeng Shidian, directeur du Centre de contrôle et de prévention des maladies de Wenzhou, il y aurait un risque "élevé" que la ville enregistre des cas importés de Putian et d'autres parties du Fujian en raison de la circulation des personnes et des marchandises.

Selon Julian Evans-Pritchard, économiste principal pour la Chine chez Capital Economics, les efforts pour contenir l'épidémie dans le Fujian pourraient perturber les prochaines vacances, une période clé pour la consommation.

Selon lui, les chaînes d'approvisionnement pourraient aussi être affectés car le Fujian est une plaque tournante pour le commerce.

(Version française Olivier Cherfan, édité par Blandine Hénault)