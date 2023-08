Chine : nombreux morts dans des inondations provoquées par le typhon Doksuri

Chine : nombreux morts dans des inondations provoquées par le typhon Doksuri













Crédit photo © Reuters

PÉKIN (Reuters) - Au moins 14 personnes sont mortes dans la ville de Shulan, située dans le nord-est de la Chine, au cours du week-end et à la suite des inondations causées par le typhon Doksuri. Les décès survenus à Shulan s'ajoutent aux plus de 20 morts enregistrés la semaine dernière à Pékin et à la province de Hebei. Les autorités n'ont pas encore communiqué de bilan à l'échelle du pays. Le niveau de l'eau dans la ville a baissé à un niveau sûr et des mesures d'urgence ont été prises pour reloger les habitants et réparer les infrastructures. L'électricité a été rétablie dans 14.305 foyers, indiquent les médias d'Etat. Les autorités régionales ont déclaré que des portions de la principale rivière du nord-est de la Chine, Songhua, et de son affluent Nenjiang, restaient à des niveaux dangereusement élevés. (Reportage Liz Lee, Ryan Woo et le bureau Reuters à Shanghai ; version française Lina Golovnya)