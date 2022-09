Chine : Levée du confinement à Chengdu

PÉKIN, 15 septembre (Reuters) - Le confinement en vigueur à Chengdu, l'une des principales villes de Chine, sera totalement levé jeudi, ont annoncé les autorités locales.

Un confinement avait été décrété dans la capitale du Sichuan le 1er septembre après que des cas de COVID-19 y avaient été détectés.

Les restrictions avaient déjà été levées dans certains quartiers de cette ville de 21,2 millions d'habitants.

"La vie reprendra graduellement son cours le 15 septembre, et les mesures de contrôle et de prévention (de l'épidémie) seront adaptées en conséquence", ont indiqué les autorités locales dans un communiqué publié en ligne. (Reportage Ryan Woo et Roxanne Liu; version française Camille Raynaud)