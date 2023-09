Chine : Les ventes de voitures renouent avec la croissance en août

Chine : Les ventes de voitures renouent avec la croissance en août













PÉKIN/SHANGHAÏ, 8 septembre (Reuters) - Les ventes de véhicules particuliers en Chine ont renoué avec la croissance en août en glissement annuel, les remises et les avantages fiscaux accordés aux véhicules plus écologiques et électriques ayant encouragé les consommateurs, même si la croissance économique reste faible. Les ventes de voitures ont augmenté de 2,2% sur un an le mois dernier pour atteindre 1,94 million d'unités, selon les données de l'Association chinoise des voitures particulières (CPCA) publiées vendredi, soit la première hausse en glissement annuel depuis mai. Les ventes ont augmenté de 8,5% par rapport à juillet. Sur les huit premiers mois de l'année, les ventes ont augmenté de 1,8% pour atteindre 13,38 millions d'unités. Soutenue par d'importantes remises, la part de Tesla sur le marché chinois des véhicules électriques a presque doublé en août, passant de 7,5% en juillet à 13,2%, selon les calculs de Reuters basés sur les données de la CPCA. Tesla a vendu 64.694 voitures en Chine en août, selon les données, tandis que les livraisons de son modèle Y fabriqué en Chine ont atteint 65.316 le mois dernier, dépassant les ventes de modèles de véhicules de tourisme. La baisse des taux sur les prêts hypothécaires existants devrait contribuer à relancer le marché de l'automobile, a déclaré le secrétaire général de la CPCA, Cui Dongshu, même si le ralentissement de la croissance économique affecte les dépenses des consommateurs. Les ventes de véhicules à énergie nouvelle, qui ont soutenu la croissance des ventes d'automobiles en Chine, ont augmenté de 34,5% en août, représentant 36,9% des ventes totales de voitures. Les ventes ont augmenté de 11,8% en août par rapport à juillet. (Reportage Qiaoyi Li, Zhang Yan et Brenda Goh ; version française Augustin Turpin, édité par Tangi Salaün)