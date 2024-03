Chine: Les ventes de voitures ont augmenté de 16,3 % en janvier-février

BEIJING (Reuters) - Les ventes de voitures particulières en Chine ont augmenté de 16,3% en janvier-février par rapport à la même période de 2023, ont indiqué vendredi les données publiées par l'Association chinoise des voitures particulières (CPCA). Les ventes ont atteint 3,16 millions de voitures, après avoir augmenté de 57,1% en janvier et reculé de 21,6% en février, selon les données de l'association. Le décalage des vacances du Nouvel An lunaire chinois, qui ont eu lieu cette année en février mais en janvier l'année dernière, entraîne des fluctuations dans les données mensuelles au cours des deux premiers mois de l'année. (Reportage Qiaoyi Li, Zhang Yan et Sarah Wu ; version française Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)