Chine: Les ventes de voitures neuves augmentent de 8,3% en décembre













Crédit photo © Reuters

PEKIN/SHANGHAI (Reuters) - Les ventes de voitures particulières en Chine ont augmenté de 8,3% en décembre, marquant ainsi la fin d'une année propice pour le géant de l'automobile BYD et d'autres marques nationales ayant surpassé leurs rivaux étrangers. Les ventes ont atteint 2,37 millions de véhicules en décembre, en hausse pour le cinquième mois consécutif, même si la croissance a diminué par rapport au bond de 25,5% enregistré en novembre, a déclaré mardi l'Association chinoise des voitures particulières (CPCA). Sur l'ensemble de 2023, les ventes ont augmenté de 5,3% pour atteindre 21,93 millions de véhicules, soit trois ans de croissance consécutive pour le plus grand marché automobile au monde. Cette hausse des ventes intervient dans un contexte de guerre des prix acharnée, les constructeurs automobiles cherchant à séduire les consommateurs déconcertés par une reprise économique hésitante. L'année dernière, la Chine est très probablement devenue le premier exportateur mondial de voitures particulières, dépassant le Japon, grâce aux progrès réalisés à l'étranger par BYD et d'autres marques locales de véhicules électriques. Les exportations chinoises de voitures particulières ont augmenté de 62% en 2023 pour atteindre le chiffre record de 3,83 millions de véhicules. Les ventes de véhicules entièrement électriques en Chine ont augmenté de 20,8% l'année dernière, après un bond de 74,2% en 2022. Les ventes de véhicules hybrides rechargeables, plus abordables, ont augmenté de 82,5% l'année dernière après une hausse de 160,5% en 2022. (Reportage Qiaoyi Li, Zhang Yan et Brenda Goh, avec la contribution de Daniel Leussink à Tokyo; version française Stéphanie Hamel, édité par Blandine Hénault)