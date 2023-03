Chine : Les signes de reprise se confirment après la fin des restrictions sanitaires

Crédit photo © Reuters

PÉKIN (Reuters) - L'activité économique chinoise s'est redressée au cours des deux premiers mois de l'année 2023, la consommation et les investissements dans les infrastructures ayant permis une reprise après des perturbations liées à la pandémie, malgré les défis posés par la faiblesse de la demande mondiale et le ralentissement persistant du secteur immobilier. La Chine a progressivement abandonné ses mesures de restriction contre le COVID-19 fin 2022, revigorant une économie qui avait connu l'un de ses taux de croissance les plus bas depuis près d'un demi-siècle. Sa production industrielle a progressé de 2,4% en rythme annuel sur la période janvier-février, selon les données officielles publiées mercredi, contre une augmentation de 1,3% en décembre. Les économistes interrogés par Reuters s'attendaient à une hausse légèrement supérieure de 2,6%. Les ventes au détail ont progressé de 3,5% sur la même période, après une baisse de 1,8% en décembre. Le consensus ressortait à 3,5%. L'investissement en infrastructures a grimpé de 9,0% au cours des deux premiers mois de 2023 par rapport à 2022, poussé par des dépenses publiques destinées à soutenir l'économie. Cependant, les investissements immobiliers ont baissé de 5,7% sur la période janvier-février, reflétant la prudence des acheteurs et promoteurs immobiliers. La Chine s'est fixé un objectif modeste de croissance d'environ 5% cette année après avoir manqué sa prévision pour 2022. Dans une note publiée mercredi, les analystes de Goldman Sachs ont relevé leur prévision de croissance du PIB chinois pour 2023 de 5,5% à 6%, soulignant la reprise rapide de l'activité dans les secteurs affectés par les mesures sanitaires et l'amélioration de la situation pour le secteur immobilier. "Nous nous attendons à ce que la dynamique de croissance de la Chine s'améliore encore dans les mois à venir, principalement grâce à la reprise de la consommation et la politique macroéconomique accommodante", ont déclaré les analystes. (Reportage Ella Cao, Ryan Woo, Kevin Yao, Qiaoyi Li et Ellen Zhang, rédigé par Meg Shen; version française Camille Raynaud et Victor Goury-Laffont, édité par Blandine Hénault)