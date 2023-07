Chine : Les restrictions à l'export qu'un début, menace un conseiller avant la visite de Yellen

(Actualisé avec déclarations du conseiller) par Andrea Shalal WASHINGTON, 5 juillet (Reuters) - Les contrôles des exportations chinoises de métaux utilisés dans la fabrication de semi-conducteurs ne sont qu'un début, a déclaré mercredi un influent conseiller en matière de politique commerciale, quelques jours avant la première visite en Chine de la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen. Les relations entre Pékin et Washington se sont encore tendues après que la Chine a fait part mardi de sa décision de limiter les exportations de métaux rares servant notamment à la fabrication de puces et de véhicules électriques. Le cours de Bourse d'entreprises chinoises spécialisées dans les métaux ont profité de cette annonce, les investisseurs pariant sur une hausse des prix du gallium et du germanium, ciblés par Pékin. Pour les analystes, cette mesure est clairement destinée à envoyer un message à l'administration de Joe Biden, qui s'est attaquée au secteur chinois des puces et a incité des alliés tels que le Japon et les Pays-Bas à faire de même. La décision de la Chine a également suscité des inquiétudes quant à l'éventualité de restrictions sur les exportations de terres rares, Pékin ayant limité ses expéditions vers le Japon il y a 12 ans dans le cadre d'un différend avec Tokyo. La Chine est le premier producteur mondial de terres rares, utilisées notamment dans les véhicules électriques et les équipements militaires. Cette deuxième contre-mesure chinoise est considérée par les analystes comme la plus importante dans la longue bataille technologique entre les États-Unis et la Chine. Pékin avait en effet interdit en mai à certaines industries nationales clés de s'approvisionner auprès du fabricant américain de puces mémoires Micron. Les pays devraient se préparer à d'autres mesures s'ils continuent de faire pression sur la Chine, a déclaré l'ancien vice-ministre du Commerce Wei Jianguo, cité par le journal China Daily. Il considère ces dernières mesures comme un "coup de poing bien pensé" et "juste un début". "Si les restrictions visant le secteur chinois de la haute technologie se poursuivent, les contre-mesures s'intensifieront", a ajouté Wei Jianguo, aujourd'hui vice-président du groupe de réflexion China Center for International Economic Exchanges, soutenu par l'État. Le ministère chinois du Commerce n'a pas répondu à une demande de commentaire. RENOUER LES LIENS Washington envisage par ailleurs de nouvelles restrictions sur l'exportation de puces de haute technologie à la Chine, après une série de mesures prises ces dernières années. Les États-Unis et les Pays-Bas devraient également restreindre davantage les ventes d'équipements de fabrication de puces à la Chine, dans le cadre des efforts visant à empêcher l'utilisation de leur technologie par l'armée chinoise. La première visite en Chine de la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, aura pour but de renouer les liens entre les deux premières économies mondiales. Des responsables américains ont dit s'attendre à des discussions "franches" lors du déplacement de Janet Yellen, qui se rendra en Chine du 6 au 9 juillet. Aucune avancée majeure n'est attendue, mais Janet Yellen s'efforcera d'ouvrir de nouvelles voies de communication et de coordination sur les questions économiques, selon des responsables américains. Elle rappellera également à ses homologues chinois que toute décision visant à fournir une aide létale à la Russie - en violation des sanctions imposées à la Russie en raison de la guerre en Ukraine - pourrait déclencher des sanctions contre des entités chinoises, a déclaré un haut responsable de l'administration américaine. Janet Yellen insistera par ailleurs sur la nécessité de travailler de concert avec Pékin sur les questions du changement climatique, de la préparation aux pandémies et du surendettement, a indiqué un responsable du Trésor américain. La visite de Janet Yellen en Chine intervient quelques semaines après le déplacement à Pékin du secrétaire d'Etat américain, Antony Blinken. (Reportage Bureau de Pékin, Brenda Goh, Andrea Shalal, avec la contribution de Michael Martina à Washington, Lun Tian Yew et Amy Lv à Pékin; version française Camille Raynaud et Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)