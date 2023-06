Chine : Les prix à la production baissent plus rapidement que prévu en mai

PÉKIN (Reuters) - Les prix à la production en Chine ont baissé plus rapidement que prévu en mai, la faiblesse de la demande mondiale ayant pesé sur la production industrielle. L'indice des prix à la production (PPI) a reculé de 4,6% en rythme annuel en mai, après avoir enregistré une baisse de 3,6% le mois précédent, selon les données publiées vendredi par le Bureau national des statistiques (BNS). Les analystes interrogés par Reuters attendaient une baisse de 4,3%. L'indice des prix à la consommation (CPI) a de son côté progressé de 0,2% en rythme annuel le mois dernier, après une hausse de 0,1% en avril. Les analystes attendaient toutefois une hausse de 0,3%. L'économie chinoise a connu une croissance plus rapide qu'attendu au premier trimestre, mais les données économiques publiées récemment montre que l'activité manufacturière s'est contractée et que les importations ont chuté en mai. (Reportage Joe Cash; version française Camille Raynaud)