Chine: Les prix à la consommation progressent en février

Chine: Les prix à la consommation progressent en février













Crédit photo © Reuters

PÉKIN (Reuters) - Les prix à la consommation en Chine ont progressé en février pour la première fois en six mois, offrant un répit à la deuxième économie mondiale, confrontée à la faiblesse de la demande, une crise du secteur immobilier et une dette vertigineuse des municipalités. Les données publiées samedi par le Bureau national des statistiques (BNS) montrent que l'indice des prix à la consommation (CPI) a avancé de 0,7% en rythme annuel le mois dernier, contre une baisse de 0,8% en janvier. Les analystes attendaient une hausse de 0,3% en rythme annuel. L'indice des prix à la production (PPI) a de son côté reculé à 2,7% en rythme annuel en février, après une baisse de 2,5% le mois précédent. Les analystes attendaient une baisse de 2,5%. La Chine a annoncé cette semaine qu'elle amplifierait cette année les ajustements de sa politique économique afin d'atteindre l'objectif de croissance du gouvernement pour 2024 d'environ 5%. (Reportage Liangping Gao et Ryan Woo; version française Camille Raynaud)