Chine : Les prix à la consommation ont progressé plus lentement que prévu en février

Chine : Les prix à la consommation ont progressé plus lentement que prévu en février













PÉKIN, 9 mars (Reuters) - Les prix à la consommation en Chine ont progressé plus lentement que prévu en février, les consommateurs restant prudents malgré l'abandon des restrictions liées à l'épidémie de coronavirus à la fin de l'année dernière, montrent les données officielles publiées jeudi. L'indice des prix à la consommation (CPI) a progressé de 1,0% en rythme annuel le mois dernier, après une hausse de 2,1% en janvier, selon les données publiées par le Bureau national de la statistique (BNS). Les analystes attendaient une croissance de 1,9%. L'indice des prix à la production (PPI) a reculé de 1,4% en février, après avoir baissé de 0,8% le mois précédent. Les analystes interrogés par Reuters attendaient une baisse de 1,3%. Le Parlement chinois a fixé l'objectif de croissance de l'économie chinoise à environ 5% cette année, signe que les décideurs politiques sont conscients des vents contraires qui pèsent sur l'économie. (Reportage Liangping Gao et Ryan Woo; version française Camille Raynaud)