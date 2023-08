Chine : Les prix à la consommation ont baissé pour la première fois en deux ans

PÉKIN, 9 août (Reuters) - Les prix à la consommation en Chine ont baissé en juillet pour la première fois depuis le mois de février 2021, montrent les données publiées mercredi par le Bureau national des statistiques (BNS). L'indice des prix à la consommation (CPI) a reculé de 0,3% en rythme annuel le mois dernier. Les analystes attendaient une baisse de 0,4%. L'indice était resté stable u mois de juin. L'indice des prix à la production (PPI) a reculé pour le dixième mois consécutif, en baisse de 4,4% en rythme annuel en juillet, après avoir enregistré une baisse de 5,4% le mois précédent. L'économie chinoise a connu une croissance plus rapide qu'attendu au premier trimestre avant de ralentir en raison de la faiblesse de la demande intérieure et extérieure. (Reportage Liangping Gao, Ella Cao et Ryan Woo; version française Camille Raynaud)