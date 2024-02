Chine : Les prix à la consommation ont baissé en janvier

PÉKIN, 8 février (Reuters) - Les prix à la consommation en Chine ont baissé en janvier pour le quatrième mois consécutif, ce qui suggère que les pressions déflationnistes persistent alors que la deuxième économie mondiale peine à rebondir après la pandémie de COVID-19. Les données publiées jeudi par le Bureau national des statistiques (BNS) montrent que l'indice des prix à la consommation (CPI) a reculé de 0,8% en rythme annuel le mois dernier, contre une baisse de 0,3% en décembre. Les analystes attendaient une baisse de 0,5% en rythme annuel. L'indice des prix à la production (PPI) a de son côté reculé à 2,5% en rythme annuel en janvier, après une baisse de 2,7% le mois précédent. Les analystes attendaient une baisse de 2,6%. L'économie chinoise a progressé de 5,2% en 2023, soit un peu plus que l'objectif gouvernemental de 5%, mais la reprise économique a été bien plus fragile qu'attendu pour la deuxième puissance mondiale. (Reportage Liangping Gao, Qiaoyi Li et Ryan Woo; version française Camille Raynaud)