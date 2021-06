Chine : Les prix à la consommation en hausse de 1,3% en mai

Crédit photo © Reuters

PÉKIN (Reuters) - En mai, les prix à la production en Chine ont augmenté à leur rythme annuel le plus rapide depuis plus de 12 ans en raison de la flambée des prix mondiaux des produits de base et d'une base de comparaison faible, tandis que les prix à la consommation ont augmenté pour le troisième mois consécutif, mais à un rythme plus lent que prévu, selon les statistiques officielles publiées mercredi.

L'indice des prix à la production (PPI) a augmenté de 9,0% par rapport à l'année précédente, selon un communiqué du Bureau national de la statistique (BNS), sous l'effet d'importantes augmentations des prix du pétrole brut, du minerai de fer et des métaux non ferreux.

Les analystes interrogés par Reuters s'attendaient à une hausse de 8,5% après une hausse de 6,8% en avril.

L'indice des prix à la consommation (CPI) a augmenté de 1,3% en mai en rythme annuel, a déclaré le BNS, soit la plus forte hausse en huit mois.

Les analystes interrogés par Reuters anticipaient une hausse de 1,6% après une hausse de 0,9% en avril.

(Liangping Gao, Stella Qiu et Ryan Woo, version française Camille Raynaud)