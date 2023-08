Chine : Les prix à la consommation baissent pour la première fois depuis deux ans

(Corrige l'explication de la baisse de l'inflation sur les prix du porc au §8) PÉKIN (Reuters) - Les prix à la consommation en Chine ont baissé en juillet pour la première fois depuis le mois de février 2021, et les prix à la production ont encore reculé, alors que la deuxième économie mondiale peine à relancer la demande et que la pression s'accroît sur le gouvernement pour des mesures de soutien supplémentaires. L'inquiétude grandit quant à la possibilité que la Chine entre dans une phase de croissance économique nettement plus lente, faisant écho aux "décennies perdues" au Japon lors desquelles les prix et salaires ont stagné, en contraste avec l'inflation élevée observée ailleurs. Selon le Bureau national des statistiques (BNS), l'indice des prix à la consommation (CPI) a reculé de 0,3% en rythme annuel le mois dernier. Les analystes attendaient une baisse de 0,4%. L'indice était resté stable au mois de juin. Les prix à la production ont pour leur part reculé pour le dixième mois consécutif, de 4,4% contre un repli attendu de 4,1%. La Chine est le premier pays du G20 à annoncer une baisse sur un an des prix à la consommation depuis la publication par le Japon d'un recul en août 2021. Les données sur l'inflation chinoise suivent la publication la veille de chiffres très décevants sur le commerce extérieur qui ont déjà souligné la faiblesse de la demande domestique en Chine. Le vice-gouverneur de la Banque populaire de Chine (BPC), Liu Guoqiang, a déclaré le mois dernier qu'il n'y aurait pas de risques de déflation en Chine au second semestre, mais a souligné que l'économie avait besoin de temps pour retrouver sa stabilité après la pandémie de COVID-19. La baisse des prix à la consommation en Chine le mois dernier s'explique principalement par un ralentissement de la hausse des prix du porc en raison d'une faible consommation conjuguée à une offre élevée. Sur une base mensuelle, les prix à la consommation ont augmenté de 0,2%, contre un repli de 0,1% attendu, grâce à une hausse des voyages durant la période de congés. Pour certains analystes, cela suggère que la comparaison avec le Japon est prématurée. D'après Xia Chun, économiste chez Yintech Investment Holdings à Hong Kong, la déflation en Chine devrait durer de six à douze mois. (Correction: corrige l'explication de la baisse de l'inflation sur les prix du porc) (Reportage Liangping Gao, Ella Cao et Ryan Woo; version française Camille Raynaud et Dina Kartit, édité par Blandine Hénault)