Chine : Les prix à la consommation baissent plus rapidement que prévu au mois d'octobre

Chine : Les prix à la consommation baissent plus rapidement que prévu au mois d'octobre













PÉKIN, 9 novembre (Reuters) - Les prix à la consommation en Chine ont baissé au mois d'octobre, ce qui suggère que les pressions sur la demande augmentent alors que la deuxième économie mondiale peine à rebondir après la pandémie de COVID-19. Les données publiées jeudi par le Bureau national des statistiques (BNS) montrent que l'indice des prix à la consommation (CPI) a reculé de 0,2% en rythme annuel le mois dernier. Les analystes attendaient une baisse de 0,1%. L'indice était resté stable en septembre. L'indice des prix à la production (PPI) a de son côté reculé à 2,6% en rythme annuel en octobre, après une baisse de 2,5% le mois précédent. Les analystes attendaient une baisse de 2,7% en octobre. Pékin a mis en place une série de mesures pour stimuler la croissance et lutter contre les pressions déflationnistes. Les vents contraires liés notamment à la crise de l'immobilier et aux divergences en matière de politique avec les pays occidentaux pèsent toutefois sur la reprise de l'économie chinoise. (Reportage Liangping Gao, Ella Cao et Ryan Woo; version française Camille Raynaud)