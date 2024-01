Chine: Les prix à la consommation baissent en décembre

Chine: Les prix à la consommation baissent en décembre













Crédit photo © Reuters

PÉKIN (Reuters) - Les prix à la consommation en Chine ont baissé en décembre pour le troisième mois consécutif, ce qui suggère que les pressions déflationnistes persistent alors que la deuxième économie mondiale peine à rebondir après la pandémie de COVID-19. Les données publiées vendredi par le Bureau national des statistiques (BNS) montrent que l'indice des prix à la consommation (CPI) a reculé de 0,3% en rythme annuel le mois dernier, contre une baisse de 0,5% en novembre. Les analystes attendaient une baisse de 0,4% en rythme annuel. L'indice des prix à la production (PPI) a de son côté reculé à 2,7% en rythme annuel en décembre, après une baisse de 3% le mois précédent. Les analystes attendaient une baisse de 2,6% en décembre. La crise de l'immobilier, la faiblesse du marché de l'emploi et d'autres vents contraires pèsent sur les perspectives de croissance et les consommateurs de la deuxième économie mondiale choisissent de réduire leurs dépenses. (Reportage Qiaoyi Li, Liangping Gao et Ryan Woo; version française Camille Raynaud)