Chine: Les inondations pourraient aggraver les maladies dans les cultures céréalières

Pékin (Reuters) - Le gouvernement chinois a appelé mercredi à prendre des mesures pour protéger les cultures céréalières après avoir averti que les récentes inondations qui ont frappé le nord-est du pays pourraient aggraver les risques de maladies et infestations. Jusqu'ici, les maladies et les infestations d'insectes étaient "relativement légères" et sans grande incidence sur la production céréalière automnale, a indiqué le ministère chinois de l'Agriculture dans un communiqué. Mais les inondations "pourraient exacerber la prévalence" de maladies qui pourraient toucher le maïs, le riz et le soja, a averti le ministère. Les terres agricoles du nord et du nord-est de la Chine ont été touchées par de fortes inondations causées par les passages des typhons Doksuri et Khanun, ces dernières semaines. Les conditions météorologiques extrêmes pourraient mener à des infestations sévères touchant le coton, le maïs et le soja dans certaines régions, a ajouté le ministère. Par exemple, la chenille légionnaire a été trouvée en Mongolie-Intérieure, touchant sévèrement près de 1.300 hectares de terres, selon le ministère de l'Agriculture. Les autorités ont tenu une réunion dans la province septentrionale du Heilongjiang mardi pour discuter de mesures pour protéger les cultures céréalières de ces maladies. Près de 2% des terres ensemencées du Heilongjiang, la plus grande province productrice de céréales du pays, ont été frappées par les pluies torrentielles, a annoncé la semaine dernière la télévision d'Etat. Le ministère a maintenu son estimation de production de maïs à 282.34 millions de tonnes métriques pour 2023/2024, en dépit des inondations. Lundi, le vice-Premier ministre, Liu Guozhong, a déclaré que les infrastructures détruites par les inondations devaient rapidement être réparées pour assurer la production céréalière, a rapporté la télévision d'Etat. (Reportage par Liz Lee et Ningwei Qin; version française Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)