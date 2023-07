Chine: Les exportations reculent de 12,4% en juin

PÉKIN (Reuters) - Les exportations chinoises ont chuté de 12,4% en juin et les importations se sont contractées de 6,8%, montrent les données publiées jeudi par les douanes chinoises. Les économistes interrogés par Reuters s'attendaient à ce que les exportations reculent de 9,5% le mois dernier et les importations de 4,0%. Il s'agit de la plus forte baisse des exportations depuis le début de la pandémie de COVID-19, il y a plus de trois ans. Après avoir dépassé les attentes au premier trimestre, l'économie chinoise fait désormais face à un ralentissement de la production industrielle, alors que la faiblesse de la demande mondiale persiste. Les décideurs politiques doivent désormais compter avec la perspective d'un ralentissement prolongé de la croissance de la deuxième économie mondiale, qui devrait se situer autour de 3% sur l'année, selon les prévisions des économistes. (Reportage Joe Cash; version française Camille Raynaud)